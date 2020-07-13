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المكسيك

كورونا: المكسيك تدخل "مربع الموت"

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بقلم:  يورونيوز
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عملية دفن أحد ضحايا كورونا في المكسيك
عملية دفن أحد ضحايا كورونا في المكسيك   -   حقوق النشر  Marco Ugarte/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أصبحت المكسيك الأحد البلد الرّابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجدّ، متجاوزةً بذلك إيطاليا، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وقالت السلطات الصحّية المكسيكيّة على تويتر إنّ "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكّدة (بالفيروس) و35,006 وفيات". أمّا إيطاليا فأحصت حتّى يوم الأحد إجمالي 34,954 وفاة جرّاء الوباء.

وسجّلت المكسيك 4,482 إصابة جديدة بالفيروس و276 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب السلطات الصحّية.

وتتصدّر الولايات المتّحدة لائحة الدول الأكثر تضرّرًا في العالم جرّاء الوباء بتسجيلها أكثر من 135 ألف وفاة، تليها البرازيل والمملكة المتّحدة والمكسيك.