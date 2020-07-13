كورونا: المكسيك تدخل "مربع الموت"

أصبحت المكسيك الأحد البلد الرّابع في العالم من حيث عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجدّ، متجاوزةً بذلك إيطاليا، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وقالت السلطات الصحّية المكسيكيّة على تويتر إنّ "هناك في المكسيك 299,750 إصابة مؤكّدة (بالفيروس) و35,006 وفيات". أمّا إيطاليا فأحصت حتّى يوم الأحد إجمالي 34,954 وفاة جرّاء الوباء.

وسجّلت المكسيك 4,482 إصابة جديدة بالفيروس و276 وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة، حسب السلطات الصحّية.

وتتصدّر الولايات المتّحدة لائحة الدول الأكثر تضرّرًا في العالم جرّاء الوباء بتسجيلها أكثر من 135 ألف وفاة، تليها البرازيل والمملكة المتّحدة والمكسيك.