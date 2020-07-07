شاهد: هبوط طائرة يشتبه في أنها محملة بالمخدرات على طريق سريع بالمكسيك

هبطت طائرة ركاب صغيرة من طراز"بي إيه إي125" ويشتبه في أنها تحمل مئات الكليوات من المخدرات على طريق سريع في ولاية كوينتانا رو الواقعة بجنوب المكسيك واحترقت في ما بعد.

وأظهرت العديد من الصور التي نشرتها وزارة الدفاع المكسيكية، الدخان وهو يتصاعد من الطائرة أثناء وقوفها على طريق ريفي السريع للسيارات.

وذكرت الوزارة أن الطائرة كانت قادمة يوم الأحد من أمريكا الجنوبية وتم تتبعها منذ دخولها المجال الجوي المكسيكي، مضيفة أنه تم إرسال طائرتين من سلاح الجو لتعقب الطائرة كما أنه تم إنزال قوات خاصة في موقع الهبوط.

وعثرت القوات بالقرب من الطائرة على شاحنة صغيرة محملة بـ 13 طردا من الكوكايين يبلغ وزنها حوالي 850 رطلاً أي ما يوازي 390 كلغ. ومن المتوقع أن هذه الكمية تم نقلها إلى الشاحنة من الطائرة.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد هبطت اضطراريا واشتعلت فيها النيران أم أن المهربين قاموا بإشعال النيران بداخلها.

ونقلا عن بيان صادر عن الجيش المكسيكي، ذكرت وكالة "رويترز" أنه مع تقدير قيمة هذه الخسارة التي تبلغ حوالي 109 ملايين بيزو أي ما يوازي 5 ملايين دولار سيكون لهذه الخسارة تأثيرا كبيرا على المنظمات الإجرامية.