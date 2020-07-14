بريطانيا تستبعد "هواوي" من شبكة الجيل الخامس المستقبلية

أعلن وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودين، في مجلس العموم، أن الحكومة ستستبعد عملاق التكنولجيا الصيني هواوي من المشاركة في شبكة الجيل الخامس، التي تعمل عليها المملكة المتحدة.

ويتعين على مشغلي الاتصالات في المملكة بعد هذا القرار، إزالة معدات هواوي بحلول العام 2027، كما سيتم حظر شراء معدات هواوي مع نهاية العام الجاري.

ومن شأن هذا الحظر أن يؤخر بدء تشغيل شبكة الجيل الخامس لسنتين أو 3 سنوات، كما سيضيف تكلفة قد تصل إلى ملياري جنيه إسترليني.

وأكد دودين، أن المركز الوطني للأمن السيبراني غير تقييم المخاطر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي، وقال:" نظرا إلى ضبابية ما قد تخلقه العقوبات حول استيراد تقنيات هواوي، فإن المملكة قد لا تكون قادرة على ضمان أمن معدات هواوي الخاصة بالجيل الخامس المستقبلية".

وحذر مسؤولون أمريكيون نظراءهم في المملكة من المخاوف الأمنية المحيطة بالشركة.

وأصدرت الحكومة الأمريكية مجموعة عقوبات على هواوي، من ضمنها حظر استخدام برمجيات أمريكية في تقنياتها.

وهذا الإعلان يعتبر تراجعا عن قرار بريطاني سابق يسمح لشركة هواوي بالوصول إلى أجزاء من شبكة الجيل الخامس المخطط لها.

وانتقد نواب المعارضة تأخر الحكومة في اتخاذ قرار الحظر، وزير الظل تشي أونوراه قال:"من الواضح أن تساؤلات خطيرة دارت حول ما إذا كان يجب السماح لهواوي بالسيطرة على قطاعات كبيرة من شبكة الاتصالات في بلادنا، ومع ذلك رفضت الحكومة مواجهة الواقع، لقد تم إهمال أمننا القومي بشكل غير مفهوم"

وتساؤل الوزير عما إذا كانت بريطانيا تتلقى النصح حول السياسة الأمنية من الولايات المتحدة.