شاهد: المومياء الحقيقية التي ألهمت مؤلف قصص "تان تان"

أشار السيد سيرج لوميتر، الذي يشغل منصب أمين مجموعات الأمريكتين في المتاحف الملكية للفنون والتاريخ في بروكسل إلى أن مومياء قديمة تعود إلى حضارة الإنكا هي من ألهمت الفنان الكاتب البلجيكي جورج ريمي والمعروف بإسم هيرجيه مبدع قصة "كرات الكريستال السبع"، وهو الألبوم الثالث عشر في سلسلة "مغامرات تان تان" للكتب المصورة والتي تعتبر من أهم إبداعات رسام الكاريكاتير البلجيكي هيرجي.

وحسب لوميتر فالمومياء التي ألهمت هيرجي والموجودة في حديقة "بايري دايزا" هي مومياء أقدم بكثير ولا تتوافق على الإطلاق مع النسخة الأولى التي تعود للعام 1941.