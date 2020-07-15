بالفيديو: حريق هائل جراء انفجار خط بترول بالقرب من العاصمة المصرية

نشب حريق هائل، الثلاثاء، على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، بعد حدوث كسر في إحدى أنابيب نقل المواد البترولية.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن الحريق تسبب في إصابة 17 شخصا دون وقوع وفيات، كما أدى النيران إلى تدمير 31 سيارة وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
و استعانت الحماية المدنية بـ 35 سيارة إطفاء و 8 خزانات مياه ضخمة من أجل إخماد النيران، قبل أن يتم العمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث.
وذكرت وزارة البترول المصرية لوسائل إعلام محلية أن أسباب الحريق ترجع إلى كسر في خط نقل بترولي تبعه شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الإجتماعي فيديوهات تظهر حجم الحريق الذي امتد لعشرات الأمتار ونتج عنه سحب دخان كثيفة.
فيما تظهر لقطات فيديو أخرى الأثار التي خلفها الحريق.