مقتل سبعة عسكريين أتراك في تحطم طائرة استطلاع

قتل سبعة عناصر أمن عسكريين أتراك في تحطم طائرتهم بشرق البلاد، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الخميس.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الداخلية سليمان صويلو أن طائرة الاستطلاع تحطمت في جبال آرتوس، وهي بركان خامد في محافظة وان.

وأضاف وزير الداخلية أن الاتصال بالطائرة التي كانت تقل طيارين اثنين وخمسة "موظفين تقنيين"، قطع قرابة الساعة 22,45 (19,45 بتوقيت غرينتش) الأربعاء، موضحا أنها سقطت عن ارتفاع 2200 مترا.

وتوجه صويلو في وقت لاحق إلى موقع تحطم الطائرة كما أظهرت صور له برفقة عسكريين نشرت على حسابه على تويتر، في المنطقة الوعرة.

والطائرة الذي يعود تصنيعها للعام 2015 كانت تقوم بمهمة "استطلاع ومراقبة" في وان وفي محافظة هكاري المجاورة ذات الغالبية الكردية، منذ الإثنين، وفق الأناضول.

ولهكاري حدود مشتركة مع العراق، وشهدت العديد من الاشتباكات بين القوات التركية ومسلحين أكرادا خلال عقود من التمرد.

ونعى حاكم وان محمد أمين بيلمز "الأبطال" السبعة على تويتر وقدم تعازيه إلى عائلاتهم.

وتجري الحكومة تحقيقا في الحادث، بحسب الحاكم.

وقتل طياران تركيان في 2018 عندما تحطمت طائرة تدريب عسكرية خلال تمارين في محافظة إزمير غربا.

في شباط/فبراير وقع انهياران ثلجيان في محافظة وان النائية والجبلية الواقعة على الحدود الشرقية لتركيا، أوديا بحياة 41 شخصا.

في وقت سابق هذا الشهر ضرب زلزال بقوة 5,7 درجات إيران المجاورة ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص بجروح في هذه المحافظة.