تركيا تنشر قوات خاصة في شمال العراق لقتال المتمرّدين الأكراد

أعلنت تركيا الأربعاء أنّها نشرت قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية عسكرية ضدّ متمرّدي حزب العمال الكردستاني بمؤازرة من سلاحي الجوّ والمدفعية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر إنّ "عملية "مخلب النمر" بدأت. أبطالنا من القوات الخاصة موجودون في منطقة هفتانين".

وأضافت أنّ "عناصرنا من وحدات الكوماندوس الذين تؤازرهم مروحيات قتالية وطائرات مسيّرة، تم نقلهم بواسطة قواتنا الجوية".

وقالت الوزارة إن العملية تأتي بعد "زيادة المضايقات ومحاولات مهاجمة" البؤر الاستيطانية أو القواعد العسكرية بالقرب من المنطقة الحدودية. وتابعت أنها تستهدف أيضا مجموعات "إرهابية" أخرى في المنطقة ، لكنها لم تذكرها.

وتقوم تركيا بانتظام بشن هجمات جوية وبرية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يحتفظ بقواعد في شمال العراق. ويأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من شن تركيا عملية جوية في المنطقة، قالت بشأنها وزارة الدفاع التركية إنها ضربت أهدافا مشتبه بها لحزب العمال الكردستاني في عدة مواقع في شمال العراق، بما في ذلك سنجار، واستهدفت 81 مخبأ للمتمردين.

وقال عمر سيليك نائب رئيس حزب رجب طيب إردوغان الحاكم ، إن "تركيا تواصل حربها ضد الإرهابيين باستخدام الحقوق القائمة على القانون الدولي. إنه من حقنا وواجبنا أن نحارب الإرهابيين الذين يهاجمون حدودنا ومواطنينا وقوات الأمن."

ولم يكن هناك أي رد فعل فوري من حزب العمال الكردستاني أو من بغداد والمنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق. لكن الحكومة العراقية استدعت السفير التركي يوم الثلاثاء للاحتجاج على الهجوم الجوي.

وقاد حزب العمال الكردستاني تمرداً استمر لعقود في منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية. وتعتبر كل من أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني بي كا كا منظمة إرهابية. وأدى الصراع إلى فقدان عشرات الآلاف من الأرواح منذ أن بديته في العام 1984.