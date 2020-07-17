شاهد: "نار المخيمات".. الشمس في أقرب صور لها كما لم ترَها من قبل

على بعد 77 مليون كيلومتر من الشمس، أي في منتصف الطريق تقريباً بين الأرض والشمس، تمّ التقاط صور مذهلة وعالية الدقة. العلماء أطلقوا على الصور اسم "حرائق المخيم"، وهي أقرب صور على الإطلاق يتم التقاطها لسطح الشمس في عمل مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

العمل يكشف بوضوح مشهداً مليئاً بآلاف التوهجات الشمسية الصغيرة، التي أطلق عليها العلماء اسم "نار المخيمات" حيث رصد فريق العمل العشرات من عمليات الثوران الشمسية الصغيرة التي لم يسبق أن صورت من قبل.

وأعرب ديفيد برغمانز، وهو باحث رئيسي مختص بالتصوير بالأشعة فوق البنفسجية للمسبار "سولار أوربيتر" بمرصد بلجيكا الملكي عن دهشته قائلاً: "عندما وصلت الصور الأولى، كان أول ما فكرت فيه، هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون المشهد رائعاً بهذا الشكل".

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أما عالم المشروع دانيال مولر فقال: "تخميننا هو أن نيران المخيم والأشباح هذه مرتبطة بالتغيرات في المجال المغناطيسي للشمس، وهي عملية تعرف باسم إعادة الاتصال المغناطيسي"، مضيفا "لم يسبق لنا الاقتراب بهذا الشكل من الشمس بكاميرا، وهذه ليست سوى بداية رحلة سولار أوربيتر الملحمية الطويلة".

وبدأت وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" هذه المهمة في فبراير-شباط من هذا العام حيث التقط المسبار، الذي انطلق من قاعدة "كاب كانافيرال" بفلوريدا، الصور في أواخر مايو-أيار باستخدام جهاز التصوير بالأشعة فوق البنفسجية بينما كان يدور على بُعد 77 مليون كيلومتر من سطح الشمس.

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وحسب العلماء فإن "نار المخيمات" هي عبارة عن انفجارات صغيرة، يُطلق عليها بالتوهجات الصغيرة، ويمكن أن تفسر السبب في كون درجة حرارة هالة الشمس، أو الجزء الخارجي من غلافها الجوي، أعلى بنحو 300 مرة من درجة حرارة سطحها. وأكد العلماء انهم بصدد ترقب المزيد من المعلومات من أجهزة أخرى بالمسبار لمعرفة السبب بشكل دقيق.

ويعتمد العلماء عادة على "تلسكوبات" أرضية للحصول على صور مقربة لسطح الشمس، وعلى ما يبدو، فإن الغلاف الجوي للأرض يحد من كمية الضوء المرئي والضروري للحصول على صور واضحة كالتي التقطها مسبار "سولار أوربيتر".

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وقد تساهم مهمة "سولار أوربيتر" في فحص المناطق القطبية بالشمس، وهو ما سيساعد الباحثين على فهم منشأ الرياح الشمسية التي تؤثر على الأقمار الصناعية والإلكترونيات على الأرض إذ يمكن لعمليات الثوران الشمسية أن تؤثر على أنظمة الرادار والشبكات الراديوية وتعطيل عمل الأقمار الصناعية إلا أن هذه التأثيرات القصوى نادرة.

وتثير العواصف وعمليات الثوران على الشمس جزيئات مشحونة جداً تؤثر على الكواكب لا سيما الأرض. لكن هذه الظاهرة تبقى غير واضحة رغم أبحاث مستمرة منذ عشرات السنين. وكانت أعتى عاصفة شمسية ضربت أمريكا الشمالية في سبتمبر-أيلول 1859 أدّت إلى انقطاع الجزء الأكبر من شبكة التلغراف.