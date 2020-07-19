كوفيد-19: أكثر من ربع مليون إصابة جديدة عالمياً وأبرز المستجدات الأخرى

فاق عدد وفيات فيروس كورونا في العالم 600 ألف بحسب إحصائيات لوكالة فرانس برس، فيما تخطى عدد الإصابات العالمية، منذ بدء انتشار الوباء، الـ14 مليون إصابة. والولايات المتحدة الأميركية هي أكثر البلدان تضرراً بسبب الوباء، تليها البرازيل (أكثر من مليونيْ إصابة) ومن ثم الهند (أكثر من مليون) وروسيا (أكثر من 760 ألف). غير أنّ ذلك لا يعني أن البلدان الأربعة المذكورة تشهد أعلى نسب وفيات بسبب الوباء الذي بدأ في ووهان الصينية في نهاية العام الفائت.
أدناه أبرز المستجدات.
10:15
رقم قياسي عالمي من حيث عدد الإصابات الجديدة
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنه سجل رقم قياسي عالمي أمس السبت من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا إذ بلغ العدد 259 ألف إصابة في 24 ساعة فقط.
09:10
إغلاق ثان يشل السياحة في برشلونة
بدت شوارع برشلونة خالية بمعظمها السبت بعدما أمرت السلطات الملايين بملازمة منازلهم مع دخول قيود جديدة تهدف لاحتواء فيروس كورونا حيّز التنفيذ إثر ارتفاع عدد الإصابات في المنطقة خلال الأسبوع الفائت.
وتضاعف عدد الإصابات الجديدة ثلاث مرّات ليصل إلى 800 خلال أسبوع في ثاني أكبر مدن إسبانيا.
وفي إعلان صدر الجمعة، حضّت حكومة إقليم كتالونيا سكان برشلونة التي تعد نحو أربعة ملايين نسمة على ملازمة منازلهم إلا للضرورات القصوى، بينما حظرت تجمّع أكثر من عشرة أشخاص وأغلقت صالات السينما والمسارح والنوادي الليلية.
08:57
أكثر من 600 ألف وفاة في العالم جرّاء فيروس كورونا
أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 600 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، بينهم أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا و160 ألفاً في أميركا اللاتينيّة، حسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس.
في المجموع، سُجّلت 600,523 وفاة في العالم (من أصل 14,233,355 إصابة)، بينها 205,065 وفاة في أوروبا التي تُعتبر المنطقة الأكثر تأثّراً بالفيروس.
ويتسارع انتشار الوباء في أميركا اللاتينيّة التي تُعتبر القارّة الثانية من حيث عدد الوفيات المسجّلة (160,726 بينها 17,540 خلال الأيّام السبعة الأخيرة).
والولايات المتّحدة هي الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات (140,103) أمام البرازيل (78,772) والمملكة المتّحدة (45,273) والمكسيك (38,888) وإيطاليا (35,042).
وقد تضاعف عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 خلال أكثر من شهرين.
وسُجّلت أكثر من 100 ألف وفاة جديدة في 21 يوماً، منذ 28 حزيران/يونيو.
ومن بين البلدان الأكثر تضرّراً، تُعتبر بلجيكا البلد الذي سجّل أكبر نسبة وفيات مقارنة بعدد سكّانها، مع 85 وفاةً لكلّ مئة ألف نسمة، تليها المملكة المتحدة (66)، وإسبانيا (61)، وإيطاليا (58) والسويد (56).
وتمّ رسميّاً إحصاء أكثر من 14 مليون إصابة بالفيروس في 196 دولة ومنطقة.
ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.