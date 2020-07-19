جريمة قتل تهز الأردن وتثير استنكار رواد تويتر.. والأمن يوضح

تداول مستخدمو موقع تويتر في الأردن منشورات عدة تتحدث عن جريمة ضرب أب لابنته ضرباً مبرحاً، ما أدّى لوفاتها.

وقال المستخدمون إن الأب وأبناءه ضربوا الابنة التي خرجت من منزلها وهي تنزف قبل أن يتبعها والدها ويعيد ضربها على رأسها بحجارة أدت إلى مقتلها.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #صرخة_احلام، في بلد يعاني من جرائم القتل تحت غطاء "الشرف". وقال بعض المستخدمين إن الأب جلس بالطريق العام بدم بارد دون الاكتراث بفعلته.

ولشي بس ابوها وخوانها حاولو يقتلوها بالبيت وهربت وهي بتنزف راحو كملو عليها بالشارع ورجعو عالبيت يشربو شاي#صرخه_أحلامpic.twitter.com/WPxeq2g2zS — رغد (@Raghadalomari__) July 18, 2020

عمي من الآخر ومش راح أرجع أكتب كمان مرة، عيب عليك انك ما توقف مع بنت صرخت من الوجع، تعذبت لحد ما ماتت، راسها من قوة الضرب اختفت ملامحه، ابوها بشرب شاي قدام جثتها و عمامها بتفوا عليها، أي يلعن الزمن الي الواحد بده يشوف هالقصص وما يتوجع قلبه، فكوا عنا عاد.. #صرخات_احلام — ﮼أبوهديب (@mohd_hudaib) July 18, 2020

الأمن يؤكد وقوع الجريمة ويحذر

وأوضحت مديرية الأمن العام بعض الملابسات التي نشرها مستخدمون عن الجريمة، مؤكدة أن "كل ما ينشر فيما يتعلق بالفتاة التي قتلت على يد والدها قبل أيام، وأنه كان بسبب تقديم شكوى بالعنف الأسري لدى حماية الأسرة، غير صحيح، حيث أنها لم يسبق وأن راجعت أو تقدمت بأي شكوى بهذا الخصوص".

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الأمن في بيان سابق: "أنه وقبل يومين ورد بلاغ لغرفة عمليات مديرية شرطة البلقاء بوجود اعتداء على فتاة أربعينية من قبل والدها في منطقة عين الباشا".

وأضاف: "وتم التحرك إلى المكان حيث تبين أن والد الفتاة قام بضربها على منطقة الرأس بواسطة أداة حادة مما أدى إلى وفاتها على الفور وتم ضبط الفاعل وإحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات معه".

وناشد الناطق الإعلامي الجميع إلى عدم تداول "أخبار غير صحيحة" بشأن القضية.