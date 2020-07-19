ماكرون يطالب بتغريدة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا

يسعى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى وضع حد للتدخل التركي في ليبيا، آخر تصريحاته كانت في تغريدة عبر تويتر، قال فيها إن بلاده تعمل مع كل من ألمانيا وإيطاليا لوقف التدخل الأجنبي في ليبيا.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أعلنت عن احتمال فرض عقوبات على قوى أجنبية تنتهك حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صادر عن قادة الدول الثلاث.

وجاء في البيان:"نحض جميع الأفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".

كما دعى البيان الأطراف الليبية وداعميها إلى وقف المعارك، مع الإعراب عن مدى القلق بتصاعد التوتر العسكري في ليبيا.