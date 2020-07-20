غضب على وسائل التواصل بسبب "حذف" غوغل لفلسطين من خرائطها...فما القصة؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومعلومات عن قيام شركة غوغل وآبل بحذف اسم فلسطين من خرائطها.

وأثارت الحادثة غضبا واسعا على المنصات الاجتماعية حيث نشر المستخدمون تغريدات على تويتر مرفوقة بصور تظهر اسم فلسطين على الخريطة وهاشتاغ فلسطين على الخارطة.

ووفقا للمواثيق الدولية فإن الأراضي الفلسطينية المقررة في حدود 1967 تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، وتظهر على خرائط غوغل وآبل بحدود متقطعة. وهو دائما ما تلجأ إليه غوغل بخصوص المناطق المتنازع عليها دوليا.

ناشطون يجمعون مليون توقيع خلال ساعات

وأطلق الناشطون حملة للتوقيع على عريضة لوضع "فلسطين على خرائط غوغل" والتي بلغت مليون توقيع في غضون ساعات على موقع "تشينج دوت أورغ".

في حين اهتدى آخرون إلى الذهاب إلى متاجر آبل وغوغل للتطبيقات، من أجل تقييم تطبيق الخرائط بوضع نجمة واحدة، في خطوة مشابهة لما قام به مستخدمون في الهند على تطبيق تيك توك الصيني، وكإجراء تقوم غوغل بحذف أي تطبيق على متاجرها إذا ما كانت تقييمات المستخدين له سيئة والتي تعادل نجمة واحدة وهو أدنى تقييم لتطبيقات الهواتف الذكية.

خطوة بسيطة للرد علىى قوقل وتكبيده خسائر فادحة إن شاء الله .. Publiée par Chadli Kahla sur Dimanche 19 juillet 2020

ماذا سيظهر عند بحثك عن فلسطين على خرائط غوغل؟

من خلال قيامك بالبحث عن فلسطين على خرائط غوغل فستظهر الضفة الغربية وقطاع غزة بخط رمادي متقطع لكن لا وجود لاسم فلسطين على الخريطة، ولكن فقط إسرائيل.

وتداول نتشطاء آخرون صور قديمة تظهر أن غوغل لم تضع في خرائطها السابقة تسمية فلسطين بل إسرائيل.

ووقعت حادثة مشابهة عام 2011، ما دفع منتدى الصحفيين الفلسطينيين إلى إصدار بيان يدين غوغل، وأقرت الشركة حينها بوجود خطأ تقني على التطبيق أدى إلى إزالة تسميات "الضفة الغربية" وقطاع غزة" من الخريطة وقالت إنها تعمل على إصلاحه.