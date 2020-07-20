فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجد ب601,822 شخصا على الأقل منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر.
والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا لناحية الوفيات والإصابات (140,120 وفاة بين 3,7 ملايين إصابة)، تليها البرازيل (78772) ثم بريطانيا (45273) ثم المكسيك (38888) وإيطاليا (35042).
وسجلت بلجيكا أعلى معدل وفيات مقارنة بعدد السكان (846 وفاة لكل مليون ساكن) تليها المملكة المتحدة (667) وإسبانيا (608) وإيطاليا (580) والسويد (556).
بوليفيا
ألمانيا
اوقف 39 شخصا لمهاجمتهم شرطيين كانوا يحاولون احتواء شجار خلال حفلة في الهواء الطلق ضمت آلاف الشباب في وسط فرانكفورت كما أعلنت شرطة المدينة الألمانية .
وأصيب خمسة شرطيين في أعمال العنف التي وقعت قرابة الساعة 03,00 (01,00 ت غ). وأمر شرطيون ب"زجاجات" بعدما حاولوا التدخل في شجار بين ثلاثين شخصا في ساحة الأوبرا.