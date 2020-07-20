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الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة
حقوق النشر  Marcel Kusch/(c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
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أودى فيروس كورونا المستجد ب601,822 شخصا على الأقل منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا لناحية الوفيات والإصابات (140,120 وفاة بين 3,7 ملايين إصابة)، تليها البرازيل (78772) ثم بريطانيا (45273) ثم المكسيك (38888) وإيطاليا (35042).

وسجلت بلجيكا أعلى معدل وفيات مقارنة بعدد السكان (846 وفاة لكل مليون ساكن) تليها المملكة المتحدة (667) وإسبانيا (608) وإيطاليا (580) والسويد (556).

08:03

بوليفيا 

أفاد مسؤولون أن رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم سيزار ساليناس فارق الحياة الأحد بعد إدخاله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأكد الاتحاد البوليفي وفاة ساليناس في بيان تحدث فيه عن "تفانيه والتزامه بكرة القدم الوطنية والدولية".
وترأس ابن الـ58 عاما الاتحاد البوليفي منذ عام 2018، وشغل منصب مدير النادي العريق ذا سترونغست الذي تأسس عام 1908، حيث تتولى زوجته المصابة أيضا بفيروس "كوفيد-19"، منصب رئيسة النادي.
ونعى الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" ساليناس في بيان قال فيه "إن +كونميبول+ وأسرة كرة القدم في أميركا الجنوبية يشعران بأسى كبير حيال الوفاة".
والتقى ساليناس مؤخرا بالسلطات بهدف التخطيط لاستئناف المنافسات الكروية في بوليفيا بعد التوقف الذي فرضه فيروس "كوفيد-19".
وسجلت بوليفيا التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، 2106 حالات وفاة بالفيروس من أصل 58136 إصابة معلنة حتى الآن.
 
06:02

ألمانيا 

اوقف 39 شخصا لمهاجمتهم شرطيين كانوا يحاولون احتواء شجار خلال حفلة في الهواء الطلق ضمت آلاف الشباب في وسط فرانكفورت كما أعلنت شرطة المدينة الألمانية .

وأصيب خمسة شرطيين في أعمال العنف التي وقعت قرابة الساعة 03,00 (01,00 ت غ). وأمر شرطيون ب"زجاجات" بعدما حاولوا التدخل في شجار بين ثلاثين شخصا في ساحة الأوبرا.

وباتت هذه الساحة مكان تجمع شعبي لما يسميه الإعلام "حفلات كورونا" بما أن الحانات والملاهي الليلية ما زالت مغلقة لإحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان ثلاثة آلاف شخص معظمهم من الشباب تجمعوا مساء السبت في الساحة لكن 500 إلى 800 كانوا موجودين عندما اندلع الشجار كما قال قائد شرطة فرانكفورت غيرهارد برسويل خلال مؤتمر صحافي.
واقتربت مجموعة صغيرة من الشرطيين لمساعدة رجل كان ينزف وتهدئة الأجواء لكن الحشود هاجمت قوات الأمن.
وأضاف "ما أراه مثيرا للاشمئزاز هو تصفيق مارة عندما تعرض زملائي للرشق بزجاجات".
وأضاف أن تعزيزات أمنية وصلت وفرقت الحشود تحت "وابل من الزجاجات".
وتم اعتقال 38 رجلا وامرأة تراوح أعمار معظمهم بين 17 إلى 21 سنة هم "خصوصا من المهاجرين" بحسب قائد الشرطة.
ولا يزال ثمانية أشخاص موقوفين الأحد وقد توجه إليهم تهمة الاخلال بالأمن العام.
 
06:01

أستراليا 

سيصبح وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن العامة في ملبورن بدءا من الخميس المقبل وفق ما أعلنت السلطات المحلية في هذه المدينة الأسترالية التي تحاول وقف تفشي وباء كوفيد-19.
وسجّلت ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) وعاصمتها ملبورن، أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 363 إصابة جديدة سجلت في الساعات ال24 الماضية، وذلك رغم تدابير العزل السارية منذ عشرة أيام.
وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، أعلن رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز أن وضع الكمامة سيصبح إلزاميا في الأماكن العامة، وهي سابقة في البلاد.
وقال أندروز خلال مؤتمر صحافي إن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ ليل الأربعاء الخميس، سيشمل أكثر من خمسة ملايين شخص في ملبورن وبلدة ميتشل شير المجاورة.
وأضاف أن المخالفين سيعاقبون بغرامة تبلغ 200 دولار أسترالي (122 يورو) وسيسمح باستخدام العصب والأوشحة حتى تتمكن الولاية من تلبية الطلب المتزايد على الكمامات.
ومنذ بدء انتشار الوباء في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، سجلت نحو 12 ألف إصابة ضمنها 122 وفاة.
 
05:59

الولايات المتحدة الأمريكية 

سجّلت الولايات المتّحدة 63,872 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها الأحد جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأحد حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الإثنين) أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 3,762,081 منذ بداية الوباء.
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تمّ أيضاً تسجيل 514 وفاة جديدة في الولايات المتحدة جرّاء الفيروس، ليرتفع بذلك معدّل الوفيات في البلاد إلى 140,474، وفق الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.
ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.
وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 آب/أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 آب/أغسطس.
وهذه الأرقام هي حصيلة متوسّط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر "ديفيد رايخ لاب" من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
 
05:57

البيرو 

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في البيرو الأحد عتبة الـ13 ألفاً، بحسب ما أعلنت السلطات في ليما، في تطوّر يأتي عشيّة إعادة فتح المطاعم في البلاد في إطار عملية الخروج التدريجي من الحجر الصحّي.
وقالت وزارة الصحّة في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء إنّ الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت 189 وفاة ناجمة عن كوفيد-19 ليصل إجمالي عدد الوفيات في الدولة الأميركية اللاتينية إلى 13,187 وفاة.
والبيرو ثاني دولة في أميركا اللاتينية، خلف البرازيل، من حيث أعداد المصابين بكوفيد-19، والثالثة خلف البرازيل والمكسيك من حيث أعداد الوفيات.
وأضافت وزارة الصحة في الدولة الفقيرة البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الأحد إلى 353,590 إصابة، بينها 4090 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
والنظام الصحّي في الدولة الفقيرة على حافة الانهيار ومرافقها الصحية تفتقر بصورة خاصة إلى الأوكسجين اللازم لعلاج الحالات الأكثر خطورة.
وبدأت البيرو في الأول من تمّوز/يوليو الجاري إعادة فتح اقتصاد البلاد تدريجياً إذ رفعت تدابير الحجر الصحّي عن 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ25، في حين سمحت الأربعاء باستئناف حركة النقل الجوي والبرّي بين المقاطعات. والإثنين تخطو البلاد خطوة جديدة مع إعادة فتح المطاعم بشرط أن لا تستقبل أكثر من 40% من قدرتها الاستيعابية.
 