شاهد: اختبارات كورونا بالمجان على شاطئ مدينة فرنسية

في مدينة أركاشون الفرنسية، صار بإمكان رواد شاطئ منطقة أركاشون أو مستخدمي محطة القطار الرئيسية، إجراء اختبار كورونا من خلال القيام بالفحص الطبي، في مركزين طبيين، أحدهما قرب الشاطئ والآخر عند محطة القطارات.

ويقدم المركزان خدماتهما بالمجان، للحد من تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد اكتشاف إصابات جديدة بالوباء في منطقة جيروند.

وقد بدأ المركزان عملهما في 21 يوليو الجاري. وأقيم الأول في موقف السيارات الخاص بشاطئ "بوتيت نيس"، والآخر في محطة "أركاشون"، التابعة لخطوط السكك الحديدية.

وكل ما يحتاجه الشخص للخضوع للفحص الطبي هو إبراز بطاقة الضمان الاجتماعي، ليحصل على اختبار مجاني، بأخذ عينة عن طريق الأنف، وانتظار النتائج في فترة ما بين 24 – 42 ساعة.