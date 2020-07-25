فرنسا تفرض على الوافدين من ست دول عربية إجراء فحوصات كورونا قبل السماح بدخولهم

في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اشترطت فرنسا على المسافرين الوافدين من 16 دولة حيازة اختبارات طبية حديثة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفي هذا الشأن أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أنه يتعين على جميع الوافدين من 16 دولة إلى فرنسا إظهار نتائج الاختبارات الطبية التي تثبت أنهم غير مصابين بفيروس كورونا المستجد، ويجب أن لا يمر على موعد تلك الاختبارات أكثر من 72 ساعة

وصنفت الحكومة الفرنسية 16 دولة في المنطقة "الحمراء" والتي سيخضع القادمون منها إلى نظام فحص كوفيد-19 مع الاختبارات الإلزامية في موعد أقصاه الفاتح من أغسطس-آب المقبل.

ست دول عربية

وقد تمّ تصنيف الدول الـ 16 في الخانة الحمراء لكونها تشهد انتشارا لفيروس كورونا بشكل خاص وهذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبنما وجنوب افريقيا والكويت وقطر وإسرائيل والبرازيل وبيرو وصربيا والجزائر وتركيا ومدغشقر والهند وعمان. وعلى ما يبدو فقد ورد ذكر المغرب في القائمة في البداية، ولكن تمّ سحبه في وقت لاحق حيث أكدت مصادر في الحكومة الفرنسية أنّ الأمر "قيد المناقشة".

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن الوافدين سيخضعون إلى "إجراء اختبار يشهد على أنهم لا يحملون الفيروس، وسيخضع الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس للحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن هذا الإجراء ضروري نظرا لعودة انتشار الفيروس في فرنسا على خلفية اكتشاف بؤر وإصابات جديدة. وسيتم وضع أجهزة الكشف الطبية في المطارات والموانئء في الأيام المقبلة.