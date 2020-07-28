الصين تعلق اتفاقيات تسليم المطلوبين بين هونغ كونغ وثلاث دول غربية

أعلنت الصين اليوم، الثلاثاء، تعليق العمل باتفاقيات لتسليم المطلوبين بين هونغ كونغ وثلاث دول غربية وهي كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، وهي دول انتقدت إقرار البرلمان الصيني قانون الأمن القومي المثير للجدل في المستعمرة السابقة.

وقال وانغ ونبن، أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الدول الثلاث "علّقت سابقاً بطريقة أحادية العملَ بهذه الاتفاقيات احتجاجاً (على إقرار قانون هونغ كونغ).. الأمر الذي ألحق ضرراً كبيراً بالتعاون القضائي معها".

وتوازياً مع ذلك كانت حكومة نيوزيلندا أعلنت اليوم أيضاً تعليق العمل باتفاقية لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، وقال متحدث باسمها إن القضاء في بلاده "لا يمكنه الوثقوق بعد اليوم باستقلالية القضاء في هونغ كونغ".

وأقرت الصين قانون الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة في نهاية حزيران/يونيو وذلك بعد عام تقريباً على احتجاجات واسعة شهدتها المقاطعة ضدّ "التدخل الصيني".

ومضت الصين في إقرار القانون "المثير للجدل" والذي يرى فيه الغرب "تقييداً للحريات" وذلك على الرغم من التحذيرات الغربية خصوصاً الأميركية والبريطانية.

وتقول الصين إنها تسعى لضمان الاستقرار في المقاطعة التي استردتها الصين في العام 1997 والتي كانت تتمتع، منذ ذلك الحين بقضاء مستقل وبحرية في التعبير والصحافة.