إندلاع حريق في مرآب يضم صهاريج وقود في غرب إيران

اِشْتَعَلَت النيران في صهاريج للوقود مركونة في مرآب بالقرب من بلدة كرمانشاه غرب إيران الثلاثاء، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف وأثار حالة من الذعر بين السكان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وذكر حاكم محافظة كرمانشاه لوكالة إيرنا "اندلع الحريق أثناء إصلاح محرك إحدى المركبات الثقيلة في المرآب ثم امتد إلى سبع شاحنات أخرى".

وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ في البلاد لوكالة فرانس برس عن إصابة خمسة أشخاص بينهم أربعة من رجال الإطفاء.

وأظهرت صور التقطها هواة وبثت على موقع التلفزيون الحكومي دخانًا كثيفًا وسكانا مذعورين.

ونفى الحاكم وقوع إنفجار. وأكد "لم يحدث أي انفجار في المدينة اليوم والدخان الأسود (...) في سماء مدينة كرمانشاه مرتبط بهذا الحادث".

وسجلت في الأسابيع الأخيرة سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء ايران.

وهز انفجاران طهران في أواخر حزيران/ يونيو، أحدهما قرب موقع عسكري وآخر في مركز صحي أسفر عن مقتل 19 شخصا.

ووقع حادث مماثل في 2 تموز/ يوليو، في مجمّع نظنز النووي (وسط). وأعلنت السلطات الإيرانية في البداية وقوع "حادث"، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف أسباب ما حصل في الحال "لاعتبارات أمنية".

وقع إنفجار في محطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان في وسط إيران في 19 تموز/ يوليو.

وأثارت سلسلة الحرائق والانفجارات تكهنات في إيران بأنها قد تكون نتيجة أعمال تخريبية تنفذها إسرائيل في السر.

وتتهم الدولة العبرية الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى إمتلاك قنبلة نووية في حين تصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.