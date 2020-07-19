انفجار جديد يهزّ منشأة لتوليد الكهرباء في أصفهان الإيرانية

وقع انفجار في محطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان في وسط إيران الأحد دون أن يسفر عن إصابات، وفق ما أعلنت وكالة "إرنا" الرسمية التي ذكرت أن الحادث ناجم عن عطل في المعدات.

وقال المدير العام لشركة توليد الكهرباء في أصفهان سعيد محسني للوكالة "انفجر محوّل. قديم.. في المحطة حوالى الساعة الخامسة فجر اليوم" مضيفاً أن المنشأة عادت الى العمل بشكل طبيعي بعد نحو ساعتين وأن إمدادات الطاقة في أصفهان لم تتأثر.

ويعد الحادث الأخير ضمن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء إيران خلال الأسابيع الأخيرة.

وهز انفجاران طهران في أواخر حزيران/يونيو، أحدهما قرب موقع عسكري والآخر في مركز صحي أسفر عن مقتل 19 شخصاً.

ووقع حادث مماثل في 2 تموز/يوليو، في مجمّع نظنز النووي (وسط). وأعلنت السلطات الإيرانية في البداية وقوع "حادث"، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف أسبابه في الحال "لاعتبارات أمنية".

وأثارت سلسلة الحرائق والانفجارات تكهنات في إيران بأنها قد تكون نتيجة التخريب من قبل إسرائيل. وتتهم الدولة العبرية الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.