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العراق

مقتل متظاهر في بغداد هو الثالث خلال يومين (مصادر طبية)

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بقلم:  يورونيوز
بغداد
بغداد   -   حقوق النشر  Hadi Mizban/The Associated Press
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توفي متظاهر ثالث اليوم الثلاثاء في بغداد متأثراً بجروحه بعدما أصابته قنبلة مسيلة للدموع برأسه خلال مواجهات ليلة شهدتها ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر طبية وأمنية عراقية أن المتظاهر هو ثالث ضحية تسقط جراء المواجهات بين الشرطة والمحتجين خلال يومين بعدما قتل شخصان آخران بسبب إصابات مشابهة.

وأدى مقتل الشابين ليل الأحد-الإثنين إلى عودة الاحتجاجات إلى ساحة التحرير التي شهدت بداية احتجاج شعبي واسع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. يذكر أخيراً أن 13 متظاهراً أصيبوا بجروح.