شاهد.. التحالف الدولي يسلم قاعدة بسماية العسكرية للجانب العراقي

أجرى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقوات الأمن العراقية احتفالا بتسليم قاعدة بغداد – بسماية العسكرية رسميا إلى الجانب العراقي.

وهذا المعسكر هو سابع موقع يتسلمه العراق رسميا من التحالف الدولي، وخضع المعسكر في الفترة السابقة لإدارة القوات الإسبانية، التي دربت نحو 50 ألفا من العسكريين العراقيين، في الموقع الذي يبعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرق بغداد.

ويأتي الانسحاب ضمن خطط التحالف للانسحاب من القواعد في جميع أنحاء العراق، وتعزيز تواجده في بغداد وقاعدة عين الأسد الجوية في الصحراء غرب البلاد.

وسيستمر التحالف في تقديم الدعم للقوات العراقية، خاصة الدعم الجوي والمراقبة، إلا أنه سيخفض من التدريبات والعمليات البرية.