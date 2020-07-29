الاتحاد الاوروبي يطلب 30 ألف جرعة من ريمديسيفير

تقدمت المفوضية الأوروبية بطلب شراء علاجات ريمديسيفير من المختبر الأمريكي غيلياد لمعالجة 30 ألف مريض في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب العقد الذي تبلغ قيمته 63 مليون يورو، ستتمكن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بداية آب/أغسطس من الحصول على جرعات من "فيكلوري"، العلامة التجارية لريمديسيفير وهو أول دواء مرخص على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة كوفيد-19.

وستقدم هذه الجرعات لحوالى 30 ألف مريض يعانون من أعراض شديدة.

وأوضحت المفوضية في بيان "من شأن هذا أن يساعد في تغطية حاجات المرضى للأشهر المقبلة مع ضمان التوزيع العادل على مستوى الاتحاد الأوروبي ومع مراعاة رأي المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها".

وحصل ريمديسيفير على إذن تسويق أوروبي مشروط في بداية تموز/يوليو في وقت قياسي. وتوصي وكالة الأدوية الأوروبية باستخدامه على البالغين والمراهقين من سن 12 عاما وما فوق المصابين بالالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى نسب إضافية من الأكسجين.