هل ستعطي وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لدواء ريمديسيفير لعلاج كورونا؟

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تلقت طلباً للتصريح بالتسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي لدواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات لعلاج وباء كوفيد-19. وقالت الوكالة في بيان "تلقت وكالة الأدوية الأوروبية في الوقت الحالي طلباً لترخيص التسويق المشروط لمضاد الفيروسات ريمديسيفير لعلاج كوفيد-19 وقد بدأت رسمياً بتقييمه".

وسيُجرى تقييم فوائد ومخاطر المضاد الفيروسي في غضون فترة قصيرة ويمكن إصدار رأي "في غضون بضعة أسابيع"، اعتماداً على قوة البيانات المقدمة وما إذا كان من الضروري تقديم معلومات إضافية لدعم الطلب.

في الولايات المتحدة، أذنت وكالة الأدوية بالاستخدام الطارئ لريدميسيفير في المستشفيات في بداية مايو-أيار، تلتها اليابان بينما تفكر أوروبا في اتخاذ قرار مماثل.

وأعد الدواء في الأصل لمكافحة حمى إيبولا النزفية لكن تبين أنه لم يكن فعالا. والدواء الذي طوره مختبر جلعاد الأمريكي، هو أول علاج أظهر بعض الفعالية في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد الذين تم إدخالهم إلى المستشفى خلال تجربة إكلينيكية واسعة، حتى وإن اعتُبر تأثيره متواضعا.

كما أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية مؤخراً إجراء بحث مستقل للتحضير لمراقبة اللقاحات المحتملة ضد كوفيد-19 قبل طرحها في السوق الأوروبية وبعده.

وقالت الوكالة إنه من أجل الترخيص لأي لقاح ضد الوباء، يجب أن يكون لدى وكالة الأدوية الأوروبية أدلة قوية على سلامة وفعالية ونوعية هذا اللقاح.

وقد قدرت وكالة الأدوية الأوروبية في منتصف شهر مايو-أيار أنه سيكون من الممكن تجهيز لقاح ضد فيروس كورونا في غضون عام وفق سيناريو "متفائل".