البرلمان التركي يصادق على قانون مثير للجدل حول شبكات التواصل الاجتماعي

صادق البرلمان التركي، اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون جديد متعلّق بتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، كان أثار جدلاً حاداً بداخل تركياً إذ يرى البعض أنه يهدد حرية التعبير.

وحذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان نشرته أمس الثلاثاء من المصادقة على نصّ القانون الذي ترى أنه "يشكل خطراً كبيراً على حرية التعبير".

وقال أندرو غاردنر من المنظمة "في حال تمت المصادقة على القانون فذلك سيعطي الحكومة سلطة أكبر لفرض رقابة على المواد المنشورة في الإنترنت وملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت الأناضول إن البرلمان التركي وافق على نص المقترح مضيفة أن القانون يلزم شركات عالمية كبرى منها تويتر وفيسبوك ويوتيوب على أن تُمثّل في تركيا، وعلى الامتثال لأوامر المحاكم التركية لحذف مضامينَ ومنشورات.

بموجب القانون، يمكن للسلطات التركية أن تغرّم الشركات غرامات "كبيرة جداً" بحسب تعبير الوكالة التركية.