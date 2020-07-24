أنور قرقاش: قطر وتركيا والإخوان يشنون "حملة سوداء" ضد الإمارات

أطلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش، مجموعة من التغريدات قال فيها إن تضخيم دور الإمارات الإقليمي، الذي دأبت عليه "منصات إعلامية قطرية وتركية وإخوانية"، هو سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء، على حد تعبيره.

واعتبر قرقاش أن القصد من هذه الحملات هو "شيطنة الإمارات"، وأنه في الوقت ذاته إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عما وصفه بمؤامرات الخيم والتسجيلات.

وقال في تغريدة أخرى إن هذه التصرفات يظهر الإمارات كرقم صعب، ودولة ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي، واعتبر أنها دعاية مجانية، وأضاف:"نحن شريك لقوى خيرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية".

ونوه في تغريدة ثالثة إلى أن الملايين تنفق في هذه الحملة، والتي سببها العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.

ولم تعلق قطر أو تركيا على تصريحات قرقاش حتى الآن.