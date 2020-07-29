تعرف على الدول الأوروبية التي تشهد أعلى معدلات إصابة بكورونا

شددت عدة دول في أوروبا القيود مرة أخرى وسط مخاوف من اقتراب موجة ثانية من COVID-19.

عادت دول ومدن أوروبية لفرض قيود وإجراءات مشددة من جديد مع عودة انتشار فيروس كورونا واقتراب موجة ثانية من وباء كوفيد 19.

وقال معهد روبرت كوخ في ألمانيا اليوم إن عناك قلقاً كبيراً بسبب ارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

وقامت ألمانيا بالفعل بتوفير اختبارات للمسافرين العائدين من مناطق عالية الخطورة.

وأعادت بلجيكا تطبيق قواعد إبعاد اجتماعي أكثر صرامة بعد ارتفاع نسبة الإصابة، في حين شهدت فرنسا ارتفاعات كذلك مع تسجيل أكثر من 1000 حالة جديدة خلال 24 ساعة على مدى عدة أيام متتالية.

أما في إسبانيا فشهدت كاتالونيا ارتفاعات جديدة مما دفع المنطقة إلى الدخول في حالة إغلاق.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أوروبا إن 29٪ من الحالات المعلن عنها في الأسبوع الماضي كانت في روسيا.

فيما يلي نظرة على أرقام الحالات اليومية لبعض الدول الأوروبية مقارنة مع الأرقام في ذروة الانتشار في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.

عدد حالات كوفيد 19 اليومية الجديدة في البلدان الأوروبية الرئيسية