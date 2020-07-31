شاهد.. ولادة دب باندا من فصيلة نادرة بفرو أحمر

للمرة الأولى منذ تسع سنوات وُلد دب باندا من فصيلة نادرة بفرو أحمر، في حديقة تيربارك في برلين.
وكان حجم الدب عند ولادته كحجم حيوان "أرنب غينيا" وكان وزنه 100 غرام، ولم يستطع فتح عينيه إلا بعد 5 أسابيع من ولادته، ليبصر ما حوله، وهذا الصغير، هو العاشر من فصيلته الذي يولد في حديقة الحيوانات هذه.
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