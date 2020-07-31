اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة سانوفي حول 300 مليون جرعة للقاح محتمل ضد كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء ال27، 300 مليون جرعة من عقار ضدّ كوفيد-19 تعمل عليه المجموعة الفرنسية سانوفي.

وقال البيان إنّ المفوضية تواصل "مناقشات مكثفة" مع مجموعات أخرى تعمل على انتاج لقاح مماثل.

ووفقاً لبروكسل، فإنّ العقد مع سانوفي "سيوفّر الفرصة لكل الدول الأعضاء لشراء اللقاح". فقد أتاحت المفاوضات بين المفوضية وسانوفي التوصل إلى اتفاق يضع إطاراً لشراء 300 مليون جرعة في حال تمّ انتاج لقاح "مأمون وفعال".

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين "برغم عدم معرفتنا اليوم أي لقاح سيكون الأكثر فاعلية في نهاية المطاف، فإنّ أوروبا تستثمر في محفظة متنوعة من اللقاحات الواعدة، وتستند إلى أنماط تكنولوجية مختلفة. إنّ ذلك يزيد حظوظنا في الحصول سريعاً على علاج فعّال في مواجهة الفيروس".

وقبل ساعات من ذلك، أعلنت سانوفي ومختبر غلاكسو سميث كلاين البريطاني أنّهما سيتلقيان 2,1 مليار دولار من الولايات المتحدة لتطوير لقاحهما المشترك التجريبي ضدّ كوفيد-19. وسيتم تسليم 100 مليون جرعة من اللقاح حال إنتاجه.

ورحبت الحكومة الفرنسية بإعلان المفوضية الأوروبية، الذي "يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلب اللقاح بشروط تفضيلية حالما يأتي اللقاح بأدلة وافية حول فاعليته وغياب العوارض الجانبية".

وفي منتصف حزيران/يونيو، نشرت المفوضية الأوروبية "استراتيجية لقاحات". وتهدف خطة العمل إلى توقيع "عقود شراء مسبقة" مع منتجي اللقاحات، بتمويل من اداة التمويل الطارئ (نحو 2,4 مليار يورو) والتي أنشئت خلال الأزمة.

والهدف هو "توفير انتاج كاف للقاحات في الاتحاد الأوروبي" و"إمدادات كافية للدول الأعضاء".