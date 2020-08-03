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فنلندا

أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا تتزوج من والد طفلتها بعد علاقة استمرت 16 عاما

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بقلم:  يورونيوز
رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين
رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين   -   حقوق النشر  Francisco Seco/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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تزوجت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين البالغة 34 عاما الرجل الذي تشاركت معه حياتها لمدة ستة عشر عاما، وفق ما أعلن مكتبها الأحد.

وتزوج الثنائي وهما والدا طفلة تبلغ سنتين ونصف سنة السبت في المقر الرسمي لرئيسة الوزراء "بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين"، بحسب بيان رسمي.

وعلى حسابها الشخصي في "إنستغرام"، نشرت رئيسة الحكومة صورة تظهر فيها في ثوب أبيض فيما تحمل باقة زهور إلى جانب زوجها ماركوس رايكونين. وأرفقت الصورة بتعليق "أنا سعيدة وممتنة لمشاركة حياتي مع الشخص الذي أحبه".

في كانون الأول/ديسمبر، تم انتخاب الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين رئيسة للوزراء وأصبحت يومها أصغر رئيس حكومة في العالم، لكنها خسرت اللقب بسرعة أمام النمسوي سيباستيان كورتس البالغ 33 عاما. ورغم ذلك، ما زالت تحمل لقب أصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا.