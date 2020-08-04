بسبب السرعة.. مقتل 12 مسافراً وإصابة 36 آخرين بجروح في إنقلاب حافلة بالمغرب

أودى حادث انقلاب حافلة مسافرين جنوب المغرب الثلاثاء بـ 12 شخصاً وإصابة 36 آخرين بجروح، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ووقع الحادث قرب بلدة إمسوان الساحلية التي تشتهر باستقطاب هواة ركوب الأمواج على المحيط الأطلسي جنوب المملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر في السلطات المحلية.

وأوضح المصدر أن ستة من المصابين جروحهم خطيرة.

وأضاف "ترجح المعطيات الأولية أن تكون السرعة المفرطة سببا في وقوع هذا الحادث"، مشيرا إلى فتح تحقيق لكشف ظروفه وتحديد المسؤوليات.

وتتسبب حوادث السير بمقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المملكة التي تضم 35 مليون نسمة.

ووضعت السلطات إستراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية" لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات (جنوب) أسفر عن 42 قتيلا في أيلول/سبتمبر 2012.

وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير الى النصف بحلول 2026.