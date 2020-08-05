صحيفة: العديد من لاعبي أياكس أمستردام أصيبوا بكورونا

كشفت صحيفة "دى تيليغراف" الهولندية الأربعاء أن العديد من لاعبي وإداريي فريق أياكس أمستردام أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في حزيران/يونيو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن 13 شخصاً أصيبوا بالعدوى وهو ما لم يؤكده متحدث باسم النادي.

وخضع في منتصف حزيران/يونيو 90 شخصا (لاعباً وإدارياً وموظفاً) من أياكس لاختبارات "كوفيد-19".

ولم يُحدد متى أو كيف أصيب الأشخاص المعنيون. ويعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس قبل حزيران/يونيو عندما كان مركز تدريبات الفريق مغلقاً بعد تعليق المنافسات.

وأكد المتحدث باسم الفريق للصحيفة أنه لا يوجد حالياً أي مصاب بالفيروس في نادي أياكس.

وأسفر انتشار "كوفيد-19" على تعليق الدوري الهولندي في آذار/مارس الماضي، خلال المرحلة السادسة والعشرين حينما كان أياكس متصدراً برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن منافسه ألكمار، لكن تم إلغاء الموسم في نهاية المطاف دون تحديد أي بطل.