الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "واثق"من متابعة مسابقتيه القارتين رغم كورونا

أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس أن الهيئة القارية "واثقة" من "السير الجيد" لمسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على الرغم من الإعلان عن حالة إصابة بكوفيد-19 في كل من ريال مدريد الإسباني الثلاثاء ومواطنه إشبيلية الأربعاء.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد الذي أعلن الثلاثاء إصابة مهاجمه الدومينيكاني ماريانو دياز بفيروس كورونا، مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في السابع من آب/أغسطس، فيما يلتقي إشبيلية الذي أعلن بدوره الأربعاء عن إصابة أحد لاعبيه بالفيروس، مع روما الإيطالي في الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي في السادس من الشهر ذاته في ألمانيا.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن واثقون من أن هاتين الحالتين لن تؤثران على إقامة المباراتين المعنيتين في مانشستر ودويسبورغ على التوالي".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اتصال مع ريال مدريد وإشبيلية ويراقب الموقفين وقرارات السلطات الإسبانية المختصة".

وكان لهاتين الحالتين آثار مختلفة على استعدادات الناديين. ففي الوقت الذي أوقف فيه إشبيلية تدريباته الجماعية، يسود قلق أقل في ريال مدريد حيث لم يكن لدياز أي اتصال حديث مع زملائه.