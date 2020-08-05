ماذا قال مشاهير كرة قدم والسينما للتعبير عن تضامنهم مع الشعب اللبناني؟

أعرب مشاهير من رياضيين وفنانين عن تضامنهم مع لبنان التي باتت عاصمتها مدينة منكوبة بعد الانفجار الهائل الذي وقع مساء الثلاثاء وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.

وفي عالم الرياضة كان اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب ليفربول الإنجليزي من بين أول المتعاطفين مع لبنان حيث نشر صورة على حسابه الرسمي في انستغرام للعلم اللبناني مصحوبة بكتابة "نصلي للبنان".

كما قام قائد المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز بنشر صورة في قصة على انستغرام تظهر حجم الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت ومرفوفة بعبارة "نصلي للبنان".

ستوري نشرها اللاعب الجزائري رياض محرز على حسابه الرسمي في إنستغرام انستغرام

في حين نشر لاعب فريق باريس سان جيرمان كليان مبابي تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها " كل صلواتي لضحايا الإنفجار في بيروت".

كما نشر نجم المنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة تغريدة قال فيها "مشاهد ومناظر فظيعة وكارثية ناتجة عن تفجير مرفأ بيروت حفظ الله لبنان وأهلها وتعزية لأهل لبنان فى شهدائه وندعوا الله ان يتم شفائه للمصابين وحفظ الله بلادنا واوطاننا من كل سوء ومكروه".

نادي برشلونة الإسباني كان من بين الذين عبروا عن "خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا انفجار بيروت" عبر حسابهم الرسمي على التويتر بنسخته العربية.

كما عبر فنانون عن تضامنهم مع اللبنانيين ونشر الفنان السوري قصي خولي على حسابه في انستغرام صورة للعلميين اللبناني والسوري ومكتوب عليها "الى متى هذا الألم الى متى هذا القهر".

ونشر الفنان المصري أحمد حلمي على حسابه في تويتر "خالص التعازي والمواساة لشعب لبنان الشقيق بسبب هذه الكارثة....".

فيما نشرت الفنانة المصرية سوسن بدر على حسابها في انستغرام صورة لمدينة بيروت وكتبت "حفظ الله لبنان".

وقال الممثل والفنان السوري قيس شيخ نجيب على انستغرام "من قلبي سلام لبيروت ..الله يحمي لبنان و يرحم يلي راحوا بهالانفجار الرهيب و يشفي الجرحى..."

كما نشرت الممثلة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك على حسابها في انستغرام فيديو للحظة الانفجار مرفوقا بنص قالت فيه " اليوم انفجارين دمرا عاصمة البلد المتضرر لبنان...قلبي المجروح مع كل الذين فقدوا أحبائهم والذين هم بالمناطق المتضررة ببيروت الحبيبة".