أكثر من 700 ألف وفاة بكورونا في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 700 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام رسمية حتى الساعة 6,55 ت غ الأربعاء.

وأحصيت في العالم 700 ألف و489 حالة وفاة من بين 18,547,833 إصابة (10,889,745 تماثلوا الى الشفاء). وتبقى أوروبا المنطقة الأكثر تضررا مع 211 ألف و365 وفاة. وسجلت حوالى نصف الوفيات في العالم في الدول الاربع الاكثر تضررا وهي الولايات المتحدة (156 ألفا و806) والبرازيل (95 الفا و819) والمكسيك (48 ألفا و869) وبريطانيا (46 ألفا و299).