تويتر يحظر موقتا حساب حملة ترامب بسبب "تضليل" يتعلق بكورونا

أعلن موقع تويتر الأربعاء أنّه حظّر موقّتًا الحساب الرسمي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تغريدة أُطلِقت منه وتحتوي على معلومات مضلّلة تتعلّق بمرض كوفيد-19. والمشكلة سببها شريط مصوّر نُشر على حساب حملة ترامب على تويتر، ويقول الرئيس الأمريكي فيه إنّ الأطفال "محصّنون تقريبًا" من الإصابة بالفيروس المميت.

وصرّح متحدّث باسم الموقع لوكالة فرانس برس أنّ هذه التغريدة "تنتهك قواعد تويتر حول المعلومات المضلّلة المتعلّقة بكوفيد-19". وأضاف "سيُطلب من صاحب الحساب إزالة التغريدة قبل أن يتمكّن من التغريد مرّة أخرى".

وكان موقع فيسبوك قد مسح أيضا هذا الفيديو من على صفحة ترامب.