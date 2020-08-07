نصر الله ينفي تخزين حزبه الله مواد في مرفأ بيروت ويطالب بتحقيق نزيه

توجه الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله الجمعة بكلمة تطرق فيها إلى الانفجار الهائل الذي هز الثلاثاء مرفأ بيروت.

وقال نصر الله إن ما حصل فاجعة كبرى إنسانياً ووطنياً، وسيكون للانفجار تداعيات كبرى على كل المستويات، وتقدم بمشاعر العزاء والمساواة لعوائل الشهداء، ووصف الانفجار بالعابر للطوائف.

وأشاد نصر الله بالتعاطف والتعاضد الاجتماعي، وكذلك بالتحرك على المستوى الشعبي الذي تلا الحادثة.

وأكد نصر الله على حضور حزب الله بجميع مؤسساته ومبادراته في المشهد، كما أكد على وضع كل إمكانيات الحزب بتصرف الدولة والأهالي.

وشكر نصر الله الدول التي قامت بإرسال مساعدات والتي في طور إرسال مساعداتها.

وحول المشهد الخارجي قال نصر الله إنهم ينظرون بإيجابية لكل زيارة وتعاطف، في إشارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة إذا كانت في إطار الدعم والدعوة إلى لم الشمل.

أما داخليا قال نصر الله إن اللحظة ليست لحظة حسابات سياسية وحزبية، يجب لملمة الجراح ورفع الأنقاض ومعالجة الجرحى، وأن أي حادثة تستدعي الترفع.

وهاجم نصر الله وسائل إعلام محلية وعربية أصدرت روايات وسيناريوهات حاسمة عن تورط حزب الله ووصفها بالتضليل.

ونفى نفياً قاطعاً أن يكون للحزب أي مواد في المرفأ، وقال إن الحزب قد يعرف عن مرفأ حيفا أكثر مما يعرف عن مرفأ بيروت.

ودعا لتحقيق شفاف ونزيه لا يخضع للتوازنات الطائفية والسياسية، وأن يحاسب ويعاقب المسؤول بغض النظر عن انتمائه السياسي أو المذهبي، كما دعا لإشراك الجيش اللبناني، الذي قال إنه يحظى بثقة الجميع، في التحقيق.

وكان من المقرر أن يلقي نصر الله كلمة الأربعاء، لكن ما حصل في بيروت تسبب بتأجيلها.

ولم يعلق سابقاً الأمين العام لنصر الله على الانفجار الذي تسبب بمقتل أكثر من 150 شخصاً على الأقل وإصابة 5 آلاف، بالإضافة إلى خسائر قدرت بالمليارات، في الممتلكات والبنى التحتية.