انفجار بيروت: وفاة دبلوماسية هولندية متأثرة بجراحها

قالت سفارة هولندا في لبنان اليوم، السبت، إن زوجة السفير الهولندي لدى بيروت، توفيت متأثرة بجراحها جرّاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

ونعت وزارة الخارجية الهولندية الدبلوماسية عبر صفحتها في تويتر.

وتوفيت هدويغ فالمانز-مولير عن عمر ناهز 55 عاماً، وكانت تعمل في السفارة الهولندية برفقة زوجها، يان فالتمانز، ولديهما ولدان بالغان، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

وأضافت السفارة إن فالمانز-مولير التي تعمل في قسم الموارد البشرية في السفارة كانت بجانب زوجها عندما وقع الانفجار، في الصالون، غير أن الحظ لم يحالفها.