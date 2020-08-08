أكبر مسؤول صيني في هونغ كونغ يفكر في إرسال مئة دولار لدونالد ترامب

سخر رئيس مكتب الارتباط الصيني في هونغ كونغ، ليو هوينينغ، اليوم السبت، من العقوبات التي فرضتها السلطات الأميركية على رئيسة السلطة التنفيذية، كاري لام، وعشرة مسؤولين آخرين يوم أمس.

وقال هوينينغ، الذي يعتبر أكبر مسؤول صيني في هونغ كونغ، في بيان نشر عبر موقع المكتب "أن يدرج اسمي على لائحة العقوبات الأميركية يعني فقط أني قمت بما يجب علي القيام به من أجل الأمة الصينية وهونغ كونغ".

ثم أضاف البيان "ولكن أليست هذه العقوبات بلا فائدة خصوصاً وأني لا أملك أصولاً في الولايات المتحدة (لتجميدها)؟ بالطبع، يمكنني إرسال مئة دولار للسيّد ترامب ليجمّدها".

وكانت واشنطن فرضت يوم أمس الجمعة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول لهؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن العقوبات على المسؤولين إذ ترى أنهم "مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ سياسات بكين في قمع الحريات والعملية الديمقراطية" في المستعمرة البريطانية السابقة.

أما مكتب الارتباط الذي يرأسه هوينينغ فقال في بيان آخر إنه إذا ما كانت واشنطن تعتقد أنها عبر فرض العقوبات ستجبر الصين على البحث عن "توافق"، فهي مخطئة في حساباتها".