بطولة مصر: 16 اصابة بفيروس "كوفيد-19" في صفوف المصري

أعلن النادي المصري البورسعيدي إكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الفريق الأول، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية الأخيرة أمس السبت.

وأوضح المصري عبر موقعه الرسمي أن الجهاز الطبي بالنادي برئاسة الدكتور شادي السعدني قد تلقى إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان، يفيد بتأكد اصابة 16 من اعضاء الجهاز الفني واللاعبين بفيروس كورونا.

وكشف المصري أن هناك 12 لاعباً من بين المصابين الـ16، ليكون بذلك ثاني الفرق الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الانتاج الحربي الذي تم اكتشاف فيه 18 حالة دفعة واحدة قبل 3 أسابيع.

ويأتي الكشف عن هذه الاصابات في صفوف المصري عشية لقائه في الدوري ضد حرس الحدود، ما دفع إدارته الى التقدم بطلب تأجيل اللقاء لأجلٍ غير مسمى نتيجة الظروف الحالية، لكن الاتحاد رفض طلبه وقرر الابقاء على المباراة المقررة مساء الاثنين في المرحلة الثامنة عشرة.

يأتي قرار الاتحاد بالإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول المعلن في ظل قناعته بأن ثبوت حالات إيجابية بهذا العدد الكبير في فريق واحد، جاء نتيجة تقصير في اتباع الاجراءات الاحترازية الواجبة.