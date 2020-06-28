شاهد: مصر ترفع قيود الإغلاق عن المطاعم والمقاهي والنوادي والمسارح

رفعت مصر عديد القيود التي فرضت لأجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19، وأعادت فتح المقاهي والمطاعم. وفي القاهرة حيث يقطن حوالي 20 مليون نسمة، أعيد فتح المقاهي والمطاعم لاستقبال الزبائن لأول مرة، منذ منتصف شهر آذار/مارس.

وقد سمح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمحلات بإعادة فتح أبوابها بنسبة 25% من طاقة استيعابها الأصلية، كذلك سمح لقاعات الرياضة والمسارح بإعادة فتح أبوابها، إلى جانب إعادة فتح محدود للمساجد والكنائس، وقد رحب العديد من أصحاب الأعمال بهذا القرار. وتسعى حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي تضرر بفعل انتشار وباء كوفيد-19.

وكان صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر قرضا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار، يضاف إلى قرض سابق بقيمة 2.8 مليار دولار، كان وعد به الصندوق لتجنب أسوإ آثار اقتصادية للوباء. وكانت مصر قبل الوباء خرجت لتوها من برنامج إصلاح اقتصادي، مكن البلاد من قرض بقيمة 12 مليار دولار أواخر سنة 2016.

وقد جوبه قرار السلطات المصرية بإعادة فتح المحلات التجارية بالنقد، لأن البلاد مازالت تسجل ارتفاعا نسبيا لحالات عدوى ووفيات جراء فيروس كورونا.

وكانت نقابة الأطباء المصريين حذرت الشهر الماضي، من أن البلاد تتجه نحو الكارثة. وتحدث وزير الصحة المصري عن وجود أكثر من 62 ألف حالة للعدوى، من ينهم 2620 حالة وفاة.