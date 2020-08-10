مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيغ لدوري أبطال أوروبا ستُقام في "موعدها المحدد"

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الإثنين أن المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ الألماني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا "ستلعب في موعدها المحدد" الخميس على الرغم من حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف النادي الإسباني.

وكشف أتلتيكو الأحد في بيان على موقعه الرسمي إصابة شخصين بفيروس كورونا من دون الكشف عن هويتيهما وما إذا كانا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو موظفين مشيرا إلى أنهما "قد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، ويفا، الاتحاد الإسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

وأضاف نادي العاصمة الاسبانية إلى إن جميع العاملين واللاعبين والمسؤولين في النادي سيخضعون لفحوصات إضافية يوم الإثنين.

وقال متحدث باِسم ويفا: "المباراة ستُلعب في موعدها المحدد. ليس لدينا أي تعليق نضيفه".

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى المباراة النهائية المقررة في 23 آب/أغسطس.

ووفق البروتوكول الصحي لـ "ويفا"، فيجب أن يكون هناك 13 لاعبا، بمن فيهم الحارس، بصحة جيدة كي تقام المباراة. وفي حال عدم مطابقة الشروط، قد تؤجل إلى وقت لاحق.

وينطلق الدور ربع النهائي يوم الأربعاء بلقاء أتالانتا الايطالي الذي بلغ هذا الدور من مشاركته الأولى في المسابقة مع باريس سان جرمان الفرنسي.