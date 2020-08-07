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رياضة

مانشستر سيتي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد يسدد الكرة في ملعب مانشستر سيتي الجمعة 7 أغسطس 2020
كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد يسدد الكرة في ملعب مانشستر سيتي الجمعة 7 أغسطس 2020   -   حقوق النشر  Peter Powell/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved
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بلغ مانشستر سيتي الإنكليزي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على ريال مدريد 2-1 في إياب ثمن النهائي الجمعة.

وكان مانشستر سيتي عاد بالفوز بالنتيجة ذاتها ذهابا على ملعب سانتياغو برنابيو في آذار/مارس الماضي قبل توقف النشاط الرياضي حول العالم.

وسجل رحيم سترلينغ (9) والبرازيلي غابريال جيزوس (68) هدفي سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة (28) هدف ريال مدريد.

ويلتقي مانشستر سيتي في الدور التالي مع ليون الفرنسي الذي بلغ هذا الدور على حساب يوفنتوس الايطالي على الرغم من خسارته أمامه 1-2 إيابا، وذلك لفوزه ذهابا بهدف يتيم.

وانتهى مشوار يوفنتوس الإيطالي عند الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2-1 الجمعة خلف أبواب موصدة، وذلك لخسارة تعرض لها قبل أشهر عدة في ملعب منافسه قبل قرار تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخسر يوفنتوس لقاء الذهاب صفر-1 في 26 شباط/فبراير الماضي قبل تعليق الموسم، وبدأ لقاء الإياب متأخرا بركلة جزاء نفذها الهولندي ممفيس ديباي (12)، لكنه عاد الى الأجواء بفضل ثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (43 من ركلة جزاء و60)، من دون أن ينجح في النهاية بحجز بطاقته الى لشبونة حيث تستكمل المسابقة ببطولة مصغرة نتيجة تداعيات "كوفيد-19".