وزير الخارجية الفرنسي يدعو الى "الإسراع في تشكيل حكومة" في لبنان

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين لبنان الى "الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب"، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني استقالة حكومته إثر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

وقال لودريان في بيان "يجب أن تكون الاولوية للاسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب وتقضي مهمتها بالاستجابة للتحديات الرئيسية للبلاد وخصوصا إعادة اعمار بيروت والاصلاحات التي من دونها، تمضي البلاد نحو انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب مساء الإثنين استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وإسقاط كل التركيبة السياسية.

واضاف لودريان "لا بد من الإصغاء الى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم". وتابع "في هذه الأوقات الصعبة من تاريخه، تقف فرنسا الى جانب لبنان كما فعلت دائما".

والخميس، بعد يومين من الانفجار، زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بيروت حيث دعا الى "نظام سياسي جديد".

واكد المجتمع الدولي الاحد أنه لن يدع لبنان يسقط، لكنه اشترط ان توزع المساعدات التي تعهد تقديمها "في شكل مباشر" على السكان مطالبا بإجراء تحقيق "شفاف في أسباب الكارثة". وبلغت قيمة هذه المساعدات، سواء فورية أو على المدى القريب، 252,7 مليون يورو.