بالفيديو: بعد تعافيها من كورونا ... الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو تقول إن شعرها يتساقط بكثافة

قالت الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو، عبر تغريدة نشرتها على موقع توتير يوم الأحد، أنها ما زالت تعاني من أعراض كوفيد-19 مشيرة إلى تساقط شعرها بكثافة كما حثت الجميع على وضع القناع.

وقالت ميلانو البالغة 47 عاما، وهي تمشط شعرها في الفيديو: " أردت فقط أن أريكم كمية الشعر الذي أفقده، من فضلك خذوا الموضوع على محمل الجد....".

وسلطت ممثلة الدراما التلفزيونية الضوء على الأعراض الصحية التي كانت تعاني منها منذ إصابتها بالفيروس في شهر مارس/آذار الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الحمى والصداع وأخيرا تساقط الشعر.

وكانت الممثلة قد وجهت أسئلة في مقابلة أجرتها على (سي أن أن) الجمعة الماضي، حول الإرشادات الصحية الواجب تتبعها بعد التعافي وقالت: " لا يوجد توجيهات طبية واضحة لأن الفيروس جديد، ولا أعرف إذا كان علي فحص القلب والرئتين، أو الأوعية الدموية؟".

وأنهت ميلانو مقطع الفيديو بحث الجميع على ارتداء القناع واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بوباء كوفيد-19.