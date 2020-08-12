بسبب كورونا.. المملكة المتحدة تشهد انكماشاً نسبته 20.4%

سجل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشا "قياسيا" بلغت نسبته 20,4 بالمئة في الربع الثاني من العام متأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد، وتواجه البلاد رسميا أسوأ ركود على الإطلاق، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

يعتبر الاقتصاديون أن دولة ما تدخل في مرحلة ركود تقني عندما تسجل ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الذي نشر هذه الأرقام الأربعاء، فإن معظم الانكماش الذي بدأ يظهر في آذار/مارس، حدث في نيسان/أبريل، عندما أغلقت البلاد بشكل شبه كامل ما أدى إلى انهيار الانتاج 20 في المئة.

ومع عودة النشاط الاقتصادي، انتعش الناتج المحلي الإجمالي في أيار/مايو بنسبة 2,4 في المئة، تلاه تسارع في حزيران/يونيو (+8,7 في المئة) بفضل إعادة فتح كل القطاعات، وفق المكتب.

وأوضح مكتب الاحصاءات الوطني أن هذا هو أكبر انكماش في الاقتصاد البريطاني منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الإحصاءات الفصلية في العام 1955.