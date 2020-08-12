حارس ناد مصري يعلن اعتزاله بعد اتهامه بنقل كورونا إلى 21 لاعبا وفنيا بالفريق

أعلن حارس مرمى أحد الأندي المصرية اعتزاله لعب كرة القدم، الثلاثاء، بعدما اتُهِم بنشر فيروس كورونا وسط طاقم النادي.

وقال أحمد مسعود الذي يلعب لصالح النادي المصري البورسعيدي في مداخلة هاتفية على قناة محلية أنه عاد لمنزل عائلته قبل أيام لحضور عزاء والدته التي توفيت.

وعند عودته لمقر ناديه أجرى رفقة اللاعبين اختبار فيروس كورونا والنتيجة كانت إيجابية لواحد وعشرين لاعباً وفنياً بالنادي بمن فيهم الحارس، وهو ما تسبب في اتهامه بأنه المسؤول عن نقل العدوى.

غير أن أحمد مسعود ذكر أنه كان ضحية إشاعات تقول أنه هو سبب نقل الفيروس إلى الفريق بعد عودته من عزاء والدته.

وأضاف أنه قام بإجراء اختبارين يوم الإثنين ونتيجة الاختبارين كانت سلبية.

وقال عبر مداخلته الهاتفية قال إن اتهامه خاطئ، وأضاف "هذا الكلام غلط نهائي….ناس قالت أن مسعود جاء من العزاء وهو السبب..." مشيراً إلى أن حالته النفسية سيئة بسبب ضغوط وعليه فإنه "لن ألعب كرة قدم مرة أخرى وأكن كامل الاحترام للنادي المصري ومجلس الإدارة والجماهير".

اللهم اني متوكل عليك وأثق بوعدك راضي بصنعك.محسن الظن بك ومنتظر فرجك فأنتي حسبي ونعم الوكيل اللهم اجعلني ممن تحبهم واجعلني محبوب عندك اللهم امين🌿 Publiée par Ahmed Masoud sur Vendredi 7 août 2020

وكان النادي المصري قد أعلن عبر موقعه وحساباته الرسمية عن تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين لاعبين والجهاز الفني للنادي، تلتها 5 إصابات جديدة يوم الإثنين ليكون المجموع إصابة 21.

وجاء على موقعه الرسمي "أثبتت نتائج المسحة الطبية التي أجراها لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات صباح اليوم إصابة أربعة لاعبين وكذا أحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات بالفريق حتى الآن إلى 21 إصابة.

"...أتمت إدارة النادي المصري إجراءات العزل الصحي المصابين الجدد بإحدى القرى السياحية ببورسعيد جنباً إلى جنب مع زملائهم الذين تم الإعلان عن إصابتهم بالأمس."

وتسببت إصابة اللاعبين في تأجيل مقابلة النادي ضد ناد حرس الحدود.

أبدًا لم يسلم أحد منا من صفعات الزمن، لكن الأقوياء فقط هم الذين امتلكوا من الإرادة قدرًا استعانوا به على تجاوز الشدائد. ... Publiée par Al-Masry SC sur Lundi 10 août 2020

وتعد هذه ثاني حالة لانتقال فيروس كورونا وسط لاعبين لناد ينشط في البطولة المصرية بعد ناد الإنتاج الحربي الذي أعلن عن 18 حالة إصابة بكورونا وسط أعضائه قبل 3 أسابيع.