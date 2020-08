حزن على منصات التواصل بعد وفاة مفاجئة ليوتيوبر مصري

View this post on Instagram

‎مصطفي مات.. مات وسط صحابه..مات في عز شبابه..مات بدون حادث او خناقه..مات وساب كل حاجه فلحظه.. وكلنا معرضين في اي وقت لمصير مصطفي.. ‎اللهم حسن الخاتمه والصحبة الصالحه ولتقبضنا الا وانت راض عنا. ‎{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} الله يرحمك يا طيب ‎ادعوا له بالرحمة