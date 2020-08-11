حزن على منصات التواصل بعد وفاة مفاجئة ليوتيوبر مصري

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بمنشورات تنعى اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوى الذي توفي أمس الاثنين، عن 25 عاما نتيجة متاعب صحية أدخلته المستشفى الذي بقى فيه لقرابة الأسبوع قبل وفاته.

وحقق مصطفى شهرة على مواقع التواصل الإجتماعي بفضل فيديوهاته التي تمتاز بطابعها الترفيهي والفكاهي بالإضافة إلى إنتاجه لأغاني كوميدية تحظى بمئات الآلاف من المشاهدات وسط الشباب.

ويتابع مصطفى على منصاته أزيد من مئة ألف مشترك على اليوتوب فضلا عن أكثر من مليون متابع على صفحته على الفيسبوك ومليون ونصف على الإنستغرام.

وغقب وفاته نعاه الكثير من الرياضين والفنانين المصريين على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل على غرار اللاعب المصري محمود كهربا واللاعب السابق عمر جمال، والفنان تامر حسني.

والقى الكثير من المغردين باللوم على الكوادر الطبية بمستشفى القاهرة الذي كان يعالج فيه مصطفى متهمين إياهم "بالإهمال" وذلك بعد تداول فيديو لأصدقاء مقربين من مصطفى تحدثوا فيه عن "تقصير" و "خطأ في التشخيص".

وأدخل مصطفى المستشفى بعد معاناته من آلام في القولون قبل أن يدخل في غيبوبة ويتوفى نتيجة جلطة دماغية وفق وسائل إعلام محلية.

وتم دفن جثمان مصطفى بوم أمس بقرية قبابات بمحافظة الجيزة في مصر وسط حشود كبيرة ممن حظروا لتشييعه إلى مثواه الأخير.