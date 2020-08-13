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العالم

فيديو: الجيش الأمريكي يتهم إيران بالاستيلاء على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز

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بقلم:  يورونيوز
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فيديو نشره الجيش الأمريكي
فيديو نشره الجيش الأمريكي   -   حقوق النشر  أ ب/ الجيش الأمريكي
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قال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن البحرية الإيرانية استولت بشكل مؤقت على ناقلة للنفط ترفع علم ليبيريا بالقرب من مضيق هرمز.

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي فيديو يظهر ما بدا وكأنه قيام أفراد من القوات الإيرانية الخاصة بالهبوط من طائرة مروحية للسيطرة على الناقلة.

وكان آخر موقع للسفينة قد تم تحديده اليوم الخميس قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من مدينة خورفكان.

ويأتي الإعلان الأمريكي وسط تصاعد التوترات وتبادل الاتهامات بين طهران وواشنطن.

ولم يقدم الجيش الأمريكي دافعاً محدداً لقيام إيران بالاستيلاء المؤقت على الناقلة كما لم تعلق طهران عن تلك الادعاءات حتى الآن.

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