شاهد: مسيرة نسائية في مينسك ضدّ نتائج الانتخابات الرئاسية ولوكاشنكو

تجمع نحو 200 امرأة في العاصمة البيلاروسية يوم أمس الأربعاء للتضامن مع المحتجين المصابين في المسيرات الأخيرة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي فاز بها الرئيس الحالي ألكساندر لوكاشنكو، الحاكم منذ 1994.

حملت النساء أزهاراً وشكلن طابوراً طويلاً بالقرب من سوق في وسط مينسك. وبعد فترة، سرن في شوارع المدينة يهتفن "عار!". واعتقلت الشرطة الآلاف وأصيب العشرات منهن.

وتم الإبلاغ عن تجمعات مماثلة للنساء في أماكن أخرى في مينسك ومدن أخرى.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية يوم الإثنين أن الرئيس ألكسندر لوكاشنكو فاز بفترة ولاية سادسة في انتخابات الأحد بنسبة 80٪ من الأصوات.

حصلت المرشحة المعارضة البارزة سفياتلانا تسيخانوسكايا ، التي اجتذبت حشوداً ضخمة في أحداث الحملة حيث عبر الناخبون عن إحباطهم من "حكم لوكاشنكو الاستبدادي" الذي استمر 26 عاماً، على 10٪ فقط.

وتظاهر الآلاف في مينسك وعشرات المدن الأخرى لمدة ثلاث ليال للاعتراض على نتائج الانتخابات.