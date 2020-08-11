فرار زعيمة المعارضة في بيلاروس ومنافسة الرئيس لوكاشنكو إلى ليتوانيا

لجأت المرشحة المعارضة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس سفتلانا تيخانوفسكايا الرافضة لإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو، إلى ليتوانيا، وفق ما أفاد وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيتشوس وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال الوزير "وصلت إلى ليتوانيا وهي بأمان"، في وقت فرّقت الشرطة في بيلاروس لليلة الثانية على التوالي تظاهرات مناهضة لفوز لوكاشينكو الذي انتُخب لولاية سادسة. ولم يعطِ الوزير أي تفصيل إضافي.

وأكدت تخانوفسكايا الثلاثاء أنها اتّخذت "القرار الصعب" بمغادرة البلاد. وأضافت "اتخذت القرار بمفردي (...) وأعرف أن كثيرين سيدينونني، كثيرين سيفهمونني، وكثيرين سيكرهونني".

من جهته، أكد مكتب الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا أن تيخانوفسكايا "تستريح". وقال المتحدث باسم الرئيس أنتاناس بوبنيليس لفرانس برس إن "مكتب الرئيس على تواصل دائم مع سفتلانا تيخانوفسكايا التي وصلت إلى ليتوانيا. وهي تستريح حالياً".

وكانت ليتوانيا، الدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، ضمن الاتحاد السوفياتي. وغالباً ما تلجأ إليها شخصيات من المعارضة البيلاروسية والروسية.

ومنذ مساء الإثنين، لم يُعرف مكان تواجد تيخانوفسكايا بعد زيارة قامت بها للجنة الانتخابية استمرت ثلاث ساعات للمطالبة بتعداد جديد للأصوات. وأعرب حينها لينكيفيتشوس عن "قلقه" حيال تيخانوفسكايا قائلاً لفرانس برس "حاولت التواصل معها لعدة ساعات، لكننا لا نعرف أين هي منذ أن ذهبت إلى اللجنة الانتخابية".

وقالت اللجنة الانتخابية أن منافسة لوكاشينكو، وهي حديثة العهد في عالم السياسة، حصلت على نحو 10% من الأصوات. لكن تيخانوفسكايا أعلنت أنها تعتبر نفسها فائزةً في الانتخابات. وقررت عدم المشاركة في التظاهرات لتجنّب حصول "استفزازات".

وقُتل متظاهر مساء الإثنين في بيلاروس في وقت نزل آلاف المناصرين للمعارضة إلى شوارع مينسك ومدن أخرى في البلاد للاحتجاج على النتائج الرسمية التي أعلنت لوكاشينكو فائزاً مع 80,08% من الأصوات لولاية سادسة.

وواجه المتظاهرون أعداداً كبيرة من قوات الأمن التي وجّهت بعنف لكمات للمحتجين وضربتهم بالهروات.

وتحدث شاهد عيان لفرانس برس وكذلك أفادت وسائل إعلام روسية وبيلاروسية عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية من جانب قوات حفظ النظام.

وأفاد صحافيون في فرانس برس أن حواجز أُقيمت ليلاً في مينسك وسُمع دوي انفجارات عدة.