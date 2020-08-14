"هاشتاغات التطبيع" تملأ تويتر في العالم العربي ودول الخليج

منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي حول تطبيع العلاقات، أصبح الملف القضية الشاغلة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هاشتاغات متعددة حول الموضوع تصدرت تويتر في العالم العربي عامة وفي الخليج خاصة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الخميس تطبيع العلاقات مع إسرائيل ووقف الأخيرة مشروع ضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار عاصفة من ردود الأفعال الرسمية والشعبية على مستوى العالم.

هاشتاغ "إسرائيل" جاء أولاً، فيما تبعه هاشتاغ "التطبيع خيانة"، ثم "خليجيون ضد التطبيع".

وفي عدة دول خليجية تم تداول تغريدات تناولت الاتفاق تحت هاشتاغات بصيغ محلية، كـ"عمانيون ضد التطبيع"، أو "كويتيون ضد التطبيع".

ليتبعهم لاحقاً هاشتاغ "تركيا 70 عاماً من التطبيع" إثر تهديد الرئيس التركي بتجميد العلاقات مع الإمارات، حيث هاجم المغردون إردوغان وذكروه بالعلاقات الديبلوماسية التركية الإسرائيلية الجيدة، واتهموه بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية.

وتحت هاشتاغ "خليجيون ضد التطبيع" نشر مغردون تسجيلات وصور أرشيفية للملك فيصل بن عبد العزيز يذكرون فيها بموقفه من إسرائيل منذ نحو خمسة عقود.

تحت هاشتاغ "التطبيع خيانة" لجأ البعض للتذكير ببعض اللحظات الفارقة في مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن طريق نشر صور أيقونية كصورة الطفل محمد الدرة خلال الانتفاضة الثانية عام 2000.

وطالب البعض الآخر باستمرار تعليم أولادهم عن فلسطين العربية وعدم تركهم فريسة للجهل في المستقبل.

ونشر قسم آخر صوراً من مظاهرة خرجت في الأقصى أحرقت فيها أعلام وصور لولي عهد الإمارات محمد بين زايد ولافتات تدين التطبيع.